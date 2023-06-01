新体操経験者でアクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が、日本クラウンからメジャーデビューする。8月5日にシングル曲「DAISUKI」を発売。16日に都内でリリースイベントを行う。「いまだかつてない“歌謡アクロバット”というジャンルで天下を獲りたい」と口をそろえた。ともに1998年6月1日生まれで27歳の佐藤綾人（あやと）、颯人（はやと）、嘉人（よしと）の3兄弟。男性の一卵性三つ子が歌手と