ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝に東京ドーム大会で濃密な攻防の末に判定３−０で敗れた元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が左眼窩（がんか）底を骨折していたことが３日、分かった。関係者によれば、試合後の検査で脳に異常はなかったものの、その後に眼窩（がんか）底の骨折が判明。改めて専門医の診察や検査を受け、手術するかなど治療方針を判断するという。中