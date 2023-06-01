女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演し、今後やってみたい役を明かした。予備校講師でタレントの林修から「こういう役をやってみたいなというのは？」と聞かれると「あります」と答え「体を動かすアクション的な要素のある作品だったり、そういったものに挑戦したいですね」と語った。子供の頃は「戦隊ヒーローが好き」だったという有村。林が「アクションは得意なんですか？