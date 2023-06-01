歩行者すり抜けた電動自転車を「通行区分違反」で摘発も４月に始まった自転車への「青切符」に関する読売新聞のまとめでは、交付理由の約８割が「一時不停止」と「ながらスマホ」に集中しているとみられることが明らかになった。いずれも事故に直結する危険な違反で、交通ルールを周知する上でポイントになりそうだ。（木村雄二、丸山滉一）４月６日午前１１時頃、京都市上京区で、２０歳代の男子大学生が運転する自転車が、一