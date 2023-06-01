新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で行われたＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権は、米国・ＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロ（３６）が辻陽太（３２）を撃破し、第７代王者に輝いた。２月の米ニュージャージー大会で辻に敗れているアンドラデは、リベンジマッチで怒とうの猛攻を仕掛けた。シャドードライバー、ハンマーロックＤＤＴ、ダブルアーム式カナディアンデストロイヤーと大技を連発していく。ジャンボス