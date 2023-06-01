巨人・阿部慎之助監督（４７）は３日の阪神戦（甲子園）終了後に、脳しんとう特例措置で登録抹消中の泉口友汰内野手（２６）について「一応、明日呼ぶ予定にはなっている」と４日のヤクルト戦（東京ドーム）から一軍合流する可能性を示唆した。泉口は先月２１日の中日戦（長野）の試合前練習中に、フリー打撃の打球が顔面に直撃。緊急搬送された。その後、球団は搬送先の病院で脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創と診断されたこ