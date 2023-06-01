阪神は３日の巨人戦（甲子園）に３―０で７回降雨コールド勝利で、カード勝ち越しを決めた。先発・才木が７回４安打無失点の?復活投球?を見せると、４回には佐藤の適時打で先制に成功した。６回には抜け目のない攻撃で追加点をもぎ取った。一死満塁から相手先発・井上の暴投で１点を追加。さらに捕手・大城が本塁へ悪送球する間に、二走・森下も一気に生還した。藤川球児監督（４５）は「チームの目に見えない結束というとこ