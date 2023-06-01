○ツインズ4−3ブルージェイズ●＜現地時間5月3日ターゲット・フィールド＞トロント・ブルージェイズが敵地4連戦を2勝2敗のタイで終了。岡本和真内野手（29）は「2番・三塁」でフル出場し、3試合連発の9号本塁打を放った。現地1日に2打席連発、前日にも8号ソロ含む2打点を挙げた岡本。3点を追う9回表、一死一塁で第5打席を迎えると、前日に本塁打を放った右腕トパの低めスイーパーを振り抜き、左中間の自軍ブルペン