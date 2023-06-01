右腹斜筋の負傷から順調なリハビリを続けていたドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）の復帰ロードが足踏みとなりそうだ。打撃練習中に痛みを感じ、セントルイス遠征中に具体化するはずだったロードマップの修正を余儀なくされるという。米メディア「ドジャースビート」が「リハビリの遅れで復帰時期が延長。打撃練習中のアクシデント」と伝えている。ベッツは試合の走塁中にわき腹を痛めて４月４日から戦列を離れた。痛