オリックス・宇田川優希投手（２７）がまた一歩、復活へ近づいた。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた右腕は３日、ファーム・リーグに初登板。ロッテ戦（杉本商事ＢＳ）で１回を３者凡退、術後では最速となる１５６キロ（球団計測）をたたき出した。「今年投げた中で、感覚は一番良かった」。３回から２番手で登板。１軍経験が豊富な高部を左飛、上田を見逃し三振に仕留めた。最後は岡を中飛。「フォークで三振は取