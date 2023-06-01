広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）が３日、新井監督の前で覚醒を宣言した。この日の中日戦（マツダ）は中止。室内での練習後に指揮官から「いい感じじゃないか」と声をかけられ「すごくいい感じです！」と即答した。さらに“課題”の右打席について「新井監督をイメージしています」と不敵な笑みを浮かべ、打棒爆発を誓った。両打ちのスラッガーは１４試合で打率２割４厘。右肩の負傷による離脱もあって苦戦しているが