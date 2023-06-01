プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が、中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との東京ドーム決戦の判定勝利から一夜明けた３日、横浜市内の所属ジムで会見。中谷との将来的な再戦の可能性に含みを持たせながらも「違うステージに行くのも選択肢の一つ」と話した。注目の次戦は来年１月ごろ、日本でＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝