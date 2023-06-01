◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日＝降雨中止＝（３日・マツダスタジアム）右太もも裏の肉離れで離脱している中日・岡林の復帰が遅れる見込みとなった。２日に２軍戦で実戦復帰の予定だったが、試合直前に回避。井上監督は「（同じ患部に）違和感があるという話で、無理はさせられない。もう一回ストップ。（復帰時期は）分からない」と説明した。岡林は４月３日のヤクルト戦（神宮）で負傷。５月中の戦列復帰を目指していたが、