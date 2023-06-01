◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏２死満塁降雨コールドゲーム＝（３日・甲子園）阪神・才木が豪快にほえた。１点を先制した直後の５回２死二、三塁で、中山を空振り三振。決め球のフォークで窮地を脱出した瞬間だった。７回を４安打無失点。今季２度目の２ケタ、１１奪三振と持ち味を発揮した。７回降雨コールドにより、今季初の「完封」で３勝目。「とりあえずほっとしますね。ほんと良かった」と大きく息をついた