フリーアナウンサー白戸ゆめの（30）が、俳優森田健作（76）がパーソナリティーの10日放送のFM NACK5「森田健作青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）にゲスト出演する。白戸は慶大商学部を卒業して、18年にテレビ朝日系の瀬戸内放送に入社。21年10月からフリーになり、グラビアでも活躍している。先月21日には写真集「Lily」を発売して“女子アナ界NO・1ボディー”を大胆に披露している。「タイのパタヤで撮影しました。女