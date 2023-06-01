日本テレビはきょう4日、47都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートNo.1”を選ぶ『県民スポーツ栄誉賞』（後7：00〜9：54）を放送する。【写真】『県民スポーツ栄誉賞』アスリートたちも盛り上がるスタジオの様子都道府県魅力度ランキングを作る調査のプロ、ブランド総合研究所の全面協力のもと、47都道府県・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施。「認知度」「好感度」「地域貢献度」「「自慢度」「ヒーロー度」の5