「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」で4月8日に、メジャーデビューを果たした“純烈の弟分”「モナキ」がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、デビューイベントを終えた率直な感想などについて語った。【取材・構成＝川田和博】◇◇◇最初のリリースイベントは3月3日に、千葉・八千代市で開催し、2回で計400人を動員した。その多くは純烈ファンと思われるマダムたちだった。そこからわずか1カ月後。デビューイベ