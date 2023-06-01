◆米大リーグツインズ４―３ブルージェイズ（３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、敵地・ツインズ戦に「２番・三塁」でスタメン出場し、３試合連続の９号２ランを放つなど、４打数１安打２打点だった。チームは岡本の一発もむなしく１点差負けを喫した。１―４で３点を追う９回１死一塁の５打席目。３、４打席目は２打席連続で３球三振を