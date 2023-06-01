女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。あまりに自身の性格と違う役に、クランクイン前日まで役をつかめなかった作品を明かした。その作品は2015年公開の映画「ビリギャル」。同作は、ベストセラー書籍「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」が原作で、学年ビリの女子高生・さやかが、塾講師・坪田との運命の出会いから、慶応大学現役合格を目指す