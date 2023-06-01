現地５月３日、イングランド女子リーグ（WSL）のマンチェスター・シティvsリバプール戦が行なわれ、ホームチームのシティが苦しみながらも終了間際の劇的弾で１−０の勝利を飾った。首位の座をキープし、３試合消化が少ないアーセナルとのポイント差は11。シティは最終節のウェストハム戦（５月16日）で勝利すれば、10年ぶり２度目のリーグ制覇が決まる。この日のシティはMF長谷川唯、MF藤野あおば、そしてGK山下杏也加がスタ