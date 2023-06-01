女優の高畑充希（34）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。12年来の親友・女優の有村架純（33）について語った。有村は兵庫県、高畑は大阪府出身と、2人とも関西出身ということもあり、2014年の共演以来、お互いの家に泊まりに行く姉妹のような関係と紹介された。高畑は有村について「そんなにわ〜っとしゃべる人ではないので、静かに沈黙している瞬間もあったりします。初めて会った方はミステリ