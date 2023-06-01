平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は4日目を迎える。注目は11Rだ。南関のエース郡司が主役。展開はライン3車となった深谷が地元2人を連れての積極策が濃厚。郡司が番手で車間を空けて援護し、最後は抜け出して展開をモノにする。対抗は吉田。1走目は近況の充実ぶりを示す素晴らしい伸びだった。阿部が付いてラインができたのはプラスで、捲りで南関勢に襲いかかる。当然、古性も狙える。タテヨコを使い分けて好位から突