◆米大リーグツインズ―ブルージェイズ（３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、敵地・ツインズ戦に「２番・三塁」でスタメン出場し、３試合連続本塁打となる９号を放った。３点を追う９回１死一塁の５打席目に、前日も本塁打を放った右腕のトパから意地の２ランを放って１点差に迫った。またしてもアーチを描いた。１―４で３点を追う９回