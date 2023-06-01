ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのツインズ戦に「2番・三塁」で先発出場。9回の第5打席に3試合連発となる9号2ランを放った。試合は1点及ばず3−4で敗れ、連勝は2でストップした。四球、左飛、空振り三振、空振り三振と、3打数無安打で迎えた第5打席だった。1−4の3点差を追う9回1死一塁。岡本が対戦したのは前日に8号ソロを放った右サイドハンドのトパだった。前日は内角低めに落ちるシン