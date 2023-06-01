ブンデスリーガ 25/26の第32節 フライブルクとウォルフスブルクの試合が、5月4日02:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはアダム・ダギム（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、クリスティアン・エリク