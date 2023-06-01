嵐の相葉雅紀（43）が3日に放送されたテレビ朝日系「相葉マナブ」（後6・00）に出演。プライベートでも自宅に招くほど親交が深い後輩を明かした。今回は「漁師さんにマナブ!」と題し、神奈川県逗子市を訪問。絶品のワカメ料理を学ぶロケに、ゲストとしてTravisJapanの七五三掛龍也が登場した。七五三掛と仲良くなったキッカケについて、相葉は「ツアー先のホテルの部屋にピンポンって来て、“一緒に飲みましょう”って言っ