◇明治安田J1百年構想リーグ第14節鹿島1―1（PK4―2）町田（2026年5月3日メルスタ）明治安田J1百年構想リーグは各地で4試合が行われ、東は鹿島が1―1で突入した町田とのPK戦を4―2で制して首位の座を守った。日本代表GK早川友基（27）がシュート1本を止め、PK戦は今季3度目で初勝利。西はC大阪が福岡をPK戦で破った。鹿島が三度目の正直でPK戦をものにした。ヒーローは日本代表の早川だ。1人目のMF下田はシュートコース