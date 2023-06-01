インスタグラムに投稿女子フィギュアスケートで2010年バンクーバー五輪金メダルを獲得したキム・ヨナさん（韓国）が、自身のインスタグラムに公開した“イメチェン”ショットに驚きの声が広がっている。3日、キム・ヨナさんはモデル風に決めた写真を投稿。注目はヘアスタイルだ。ロングヘアだったが、バッサリカット。肩にかからないショートヘアになっている。4月下旬に髪が短くなった写真を投稿して話題に。今回も韓国や