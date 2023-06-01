現地５月３日に開催されたエールディビジの第32節の冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは宿敵PSVとホームで対戦。２度のビハインドを追いついたものの、２−２のドローに終わった。板倉がボランチで先発したなか、30節のヘラクレス戦でレッドカードを受け、前節は出場停止だった冨安はベンチスタート。追いかける展開だったこともあり、出番なしに終わった。北中米ワールドカップに向け、少しでも長く試合に出て、コンデ