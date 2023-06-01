直前はボートレース宮島で開催された、45歳以上が覇を競う「マスターズチャンピオン」を取材。その大会のキャッチコピーが“経験は、裏切らない。”だった。今回は“その一踏みが、歴史になる。”初日は50歳の桑原、49歳の佐藤慎、3日目は53歳の志智、50歳の伏見が白星。ベテラン勢の奮闘も見逃せない。【8R】3日目に3番手回りから久々の白星を挙げた松岡の連勝も。＜6＞＜1＞、＜6＞＜5＞、＜6＞＜2＞流し。【10R】元気い