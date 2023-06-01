歌舞伎俳優の市川中車（香川照之＝６０）、市川團子（２２）親子が出演する「歌舞伎町大歌舞伎三代猿之助四十八撰の内獨道中五十三驛」が３日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで初日を迎えた（２６日まで）。中車は十二単をまとって宙を飛ぶ猫の怪を初役で勤め、歌舞伎座の８メートル半より高い１２メートルの宙乗りに挑戦。團子は十三役を早変わりで勤めた。今回は声優が朗読する「こえかぶ」とコ