インスタグラムに投稿された動画をきっかけに注目を集めたインフルエンサーの新山桃子（しんやま・ももこ＝２７）が、２月から老舗芸能事務所・バーニングプロダクションに所属し、本格的な芸能活動をスタートさせた。このほど、東京・木場のデイリースポーツに来社し、抱負を語った。端正な容姿が目を引く福岡美女だ。幼い頃から芸能界に興味があり、ＳＮＳをきっかけに芸能界に入る道を模索。美容クリニックに勤務する傍ら、