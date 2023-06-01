札幌市東区東雁来1条1丁目の豊平川で2026年5月3日、男性1人の遺体が見つかりました。3日午後4時前、近くを通りがかった人が川の中に男性が浮いているのを発見し、交番に届け出ました。その後、警察や消防が救助に向かいましたが、男性はその場で死亡が確認されました。警察によりますと、遺体は成人男性で、明らかな外傷はなかったということです。また、遺体は一部腐敗していて、所持品はありませんでした。警察は身元の確認を進