◇インターリーグホワイトソックス−パドレス（2026年5月4日サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は3日（日本時間4日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場予定。1日にはメジャー日本人通算1000号本塁打となる13号3ランをマークし、本塁打争いはジャッジ（ヤンキース）と並び両リーグトップタイ。ここまで長打は全て柵越えという背番号5は、打順別では2番が最も多い6本塁打を記録している