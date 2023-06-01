「石原さとみに似ている」と話題になった新山桃子（しんやま・ももこ、27）が郷ひろみ（70）らが所属する芸能事務所「バーニングプロダクション」で女優としての道を歩み始めた。このほど、本紙の取材に「見ている方の心に残るようなお芝居をしたい」と意気込みを語った。身長1メートル60、大きな瞳が特徴的。幼少期から芸能界に憧れ、2年ほど前からインスタグラムで発信を開始。「（石原に）“似てない”と直接アンチコメント