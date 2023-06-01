歌舞伎俳優の市川團子（22）と市川中車（60）が3日、東京・シアターミラノ座で歌舞伎町歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」（26日まで）の初日を迎えた。團子の祖父二代目市川猿翁さんが得意とした人気演目で、これまで12回再演された。今回は人気声優の朗読劇「こえかぶ」とコラボ。團子は13役早替わりを行う。襲名した辰之助について問われると「同世代の役者さんが一生懸命に頑張る姿には刺激をもら