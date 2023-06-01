日本テレビ「GoldenSixTONES」（後9・00）が3日に放送され、まさかの“珍客”にSixTONESメンバーらスタジオが騒然となる場面があった。今回はミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で、シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織がゲストで登場。“珍客”が現れたのは動体視力を試すゲーム「回転フィギュアスケート球児」の最中、、高地優吾が坂本に質問を投げかけた瞬間だった。高地が「僕、ちょっと気に