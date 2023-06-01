◇WEリーグ第20節INAC神戸5―1長野（2026年5月3日ノエスタ）WEリーグはノエビアスタジアム神戸などで4試合が行われ、首位のINAC神戸が長野を5―1で下して勝ち点50とし、4季ぶり2度目の優勝を決めた。序盤から終始ボールを支配し、MF吉田莉胡（23）が2得点と活躍した。2位の三菱重工浦和がマイナビ仙台に0―1で敗れ、逆転の可能性がなくなった。3季連続2位の屈辱から就任1年目の宮本監督の下、壁を突き破り、三宅主将