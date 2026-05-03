ニュースでもたびたび話題になるクルマのあおり運転。ドライバーなら誰でも遭遇するおそれがある危険な行為ですが、その場合の対処法を具体的に知っている人は少ないかもしれません。 では、あおり運転にはどのように対処したらよいのでしょうか。 あおり運転って何？どう対処したらいいの？ あおり運転とは、他の車両に対して威嚇や妨害を目的とした危険な運転行為を指します。 具体的には、2020年6