新人女優の新山（しんやま）桃子（２７）が、このほど東京・両国の報知新聞社を訪れインタビューに応じた。インスタグラムで３２万５０００人のフォロワーを誇り、同世代の支持を集める美女。美容クリニックの受付で働いていたが、２０２４年夏に友人が撮影した動画を何げなくインスタに投稿したところ、ナチュラルな美しさが話題となり１５００万超の再生を記録。“石原さとみ似のインフルエンサー”として、昨春ＡＢＥＭＡ「