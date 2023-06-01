歌舞伎俳優の市川中車と市川團子親子が出演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」が３日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで開幕した。今作で十二単（ひとえ）をまとった化け猫を演じる中車には、宙乗りのシーンも用意されている。同劇場で宙乗りを行うのは初の試みとなるが、高さは歌舞伎座（約８．５メートル）よりも高い約１２メートル。「非常に高いところですが、こ