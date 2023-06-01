歌舞伎俳優の市川團子が出演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」が３日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで開幕した。３月に大学を卒業し、この春からは役者一筋で活動中。心境の変化を聞かれると「大学にいる時に、強制的に普段の自分に戻る時間があったんだなと感じる。授業と両立して舞台をしていたので、自分の中では心の支えになっていた」と振り返り、「（卒業し