歌舞伎俳優の市川團子が出演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」が３日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで開幕した。今作は鶴屋南北作で江戸時代後期の文政１０年（１８２７年）に初演。１９８１年に團子の祖父・３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演し、１９９７年にも再演された。１３役早替わりに挑戦する團子は「率直な感想を申しますと、難しかった」本音