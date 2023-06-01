歌舞伎俳優の市川中車と市川團子親子が出演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」が３日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで開幕した。鶴屋南北作で江戸時代後期の文政１０年（１８２７年）に初演。１９８１年に中車の父・３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演し、１９９７年にも再演された。猿翁さんは２役に加えて語り手も担当していたが、今回は親子で２役を演じ