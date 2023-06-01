フォロワー数32万超のインフルエンサー新山桃子（27）がこのほど、日刊スポーツを訪問した。大手芸能事務所バーニングプロダクションに所属し、女優として挑戦する意気込みを語った。小学生の頃から女優に憧れるも「私なんて、とずっと思っていた」。その思いは高校生になっても胸の奥で燃えていた。だが、「どうしたらいいのかが分からなかった」という。そんな時「SNSやYouTuberから芸能界に行かれる方もいらっしゃるので、そう