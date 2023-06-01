ブンデスリーガ第32節が3日に行われ、ボルシアMGとドルトムントが対戦した。入れ替え戦圏内の16位ザンクト・パウリに「6」ポイント差をつけ、残留争いから一歩抜け出しているが、直近5試合勝利から遠ざかっているボルシアMG。昨年夏に加入した町野修斗は公式戦4ゴールにとどまり、定位置を確保できておらず。トッテナム・ホットスパーからレンタル加入中の高井幸大はここまで8試合に出場しているが、ケガの影響もあり先発起用