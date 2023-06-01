◆米大リーグカージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は２球目の９６・１マイル（１５４・６キロ）の高め直球を逆方向に打ち返すも、平凡な三ゴロに倒れた。これで、今季ワースト１５打席連続無安打となった。相手先発は昨季まで同僚だった右腕メイ