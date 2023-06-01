◆米大リーグロッキーズ―ブレーブス（３日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ブレーブスは３日（日本時間４日）、ロナルド・アクーニャ外野手（２８）が左太もも裏の肉離れにより１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。アクーニャは前日２日（同３日）の敵地・ロッキーズ戦で２回の２打席目に二塁へのゴロで一塁へ走った際に負傷して途中交代していた。首位を独走するブレーブスにとって大きな