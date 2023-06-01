イギリス・ロンドン南部で銃撃事件があり、4人が負傷、このうち男性1人が重体です。警察は、無差別銃撃事件の可能性も視野に捜査しているということです。ロイター通信などによりますと、ロンドン南部のブリクストンで3日午前1時すぎ、銃撃事件があり、4人が負傷しました。このうち、25歳の男性が重体で、他に負傷した3人は命に別状はないということです。目撃者によりますと、被害者らは突然、走行中の車から銃撃されたということ