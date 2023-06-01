OPEC=石油輸出国機構とロシアなどの産油国で構成するOPECプラスの有志7か国は、6月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすと発表しました。会合はUAE=アラブ首長国連邦の脱退後初めてで、協調姿勢を示した形です。OPECプラスの有志7か国は3日、UAEのОPEC脱退後初めて、オンラインで会合を開き、6月の原油生産量を1日あたり18万8000バレル増やすと発表しました。増産の幅は4月と5月の増産量からUAEの分を除いたものと同じ